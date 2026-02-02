Haberler

Edirne AFAD Müdürü Karakuş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Karakuş, AA'nın 2025 yılına damga vuran olaylarına ait fotoğrafların bulunduğu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Karakuş, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Karakuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakuş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz", fotoğraflarını seçen Karakuş, "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" adlı fotoğraflarını seçen Karakuş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" adlı karesini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
