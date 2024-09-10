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Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakların beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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