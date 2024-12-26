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Edirne Huzurevinde Yeni Yıl Sıra Gecesi Düzenlendi

Edirne Huzurevinde Yeni Yıl Sıra Gecesi Düzenlendi
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Edirne Huzurevi'nde düzenlenen sıra gecesinde Vali Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti. Etkinlikte müzik ve eğlence ile keyifli anlar yaşandı.

Edirne Huzurevinde sıra gecesi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen geceye katılan Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Sezer, yaptığı konuşmada, acısıyla tatlısıyla koca bir yılın geride kaldığını, Türkiye'nin 2025'e daha güçlü şekilde gireceğini söyledi.

Yeni yılın daha güzel geçmesini temenni eden Sezer, "Allah sizlere sağlık sıhhat versin, sizlerin duasından bu milleti mahrum bırakmasın. Ülkemiz, sizlerin duaları, güzel ve iyi niyetleriyle beraber daha güzel günleri görecektir. Hepinizin bu ülke için çok büyük emekleri, katkıları var. Bu emek ve katkılarınızı bu millet hiçbir zaman unutmaz." diye konuştu.

Vali Sezer, huzurevi sakinlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, mutlu yıllar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da huzurevi sakinlerine yönelik pek çok etkinlik düzenlediklerini, etkinliklerin yeni yılda da süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından müzik grubu tarafından türküler seslendirildi.

Huzurevi sakinleri ve çalışanları müzikle tempo tutarak oynadı.

Yoğrulan çiğ köftenin ikram edildiği etkinlikte Tohumcu da bir türkü seslendirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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