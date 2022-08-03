Edirne haberleri | Yunanistan'ın geri ittiği Afgan kadın Meriç Nehri kıyısında doğum yaptı

Yunanistan'ın Meriç Nehri'nden geri ittiği esnada sancılanan ve Türkiye tarafında kıyıda kendiliğinden doğum yapan Afgan Züheyla Belisa Haydari (25) ve bebeğine Türkiye yardım eli uzattı.

Avrupa'ya gitme hedefiyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan Haydari ailesinin botu, Yunan sınır birliklerince geri itildi. Eşi İsa Haydari (28) ve 3,5 yaşındaki kızı Yelda Haydari ile botta bulunan Züheyla Belisa Haydari, Uzunköprü Kiremitçisalih köyünde kıyıya ulaştı. Göçmen grubunu fark eden Türk hudut birlikleri hemen yardım elini uzattı. 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilirken, sancısı artan kadın kıyıda kendiliğinden doğum yaptı.

Afgan kadın ve bebeği tedavileri için Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalelerin ardından anne, bebeğiyle birlikte Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi. "Ali Abbas" ismi verilen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da beraberindeki göç idaresi personeliyle Haydari ailesini hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Aşılıoğlu, yeni doğan bebeğe ve ailesine sağlıklı bir yaşam diledi.