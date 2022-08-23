Edirne haberleri... Vali Kırbıyık, Karayollarının Edirne'deki çalışmalarını inceledi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Edirne'deki yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile Karayollarının kentteki yatırımlarını görüştü.

Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı ve TEM otoyolu bağlantı yolu inşası devam eden Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yanında bulunan şantiyede yetkililerden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Vali Kırbıyık, kendi kullandığı araçla Aksal ve Çolak ile Pazarkule bölgesi, Yıldırım ve Edirne-Kırklareli yolunda devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Kırbıyık, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün Edirne'de Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü, Pazarkule-Tem Otoyol bağlantısı, Edirne-Kırklareli bölünmüş yolu, tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu başta olmak üzere çok sayıda yatırımı bulunduğunu belirtti.

Bölge Müdürü Çolak ve yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Kırbıyık, "Pazarkule bağlantı yolunda 2 kilometre, Edirne-Kırklareli yolunda ise 7 kilometrelik bölüm yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bahse konu bölgelerde çalışmalar sürüyor." dedi.