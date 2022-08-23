Edirne haberleri | TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ'nin ilçede 284 konut yapacağını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, konutların Yeni Mahalle'de yapılacağını belirtti.

Başvuru şartlarının şekillenmeye başladığını belirten Helvacıoğlu, " Keşan'daki vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Keşan'a da uygulanarak, vatandaşa sunulacak." ifadelerini kullandı.

İhalenin ardından konutların yapılmaya başlanacağını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a, İl Başkanı Belgin İba'ya, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç'a ve Cumhur İttifakı Üyesi MHP İlçe Başkanı Adnan İnan'a desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

Şartlara göre 14 bin lira altında geliri olan vatandaşların 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize özel kontenjan olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Keşan'ımıza 284 konut yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de projenin detaylarını açıklayacak."