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Edirne haberleri... TESK Başkanı Palandöken, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Edirne haberleri... TESK Başkanı Palandöken, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Edinilen Edirne haberine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette esnafların genel durumuyla sorun ve talepleri değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kırbıyık, "Sayın başkanımızı ilimizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Bölge ekonomimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan esnaflarımızın genel durumunu, sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini değerlendirdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken'e ziyaretinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı ve TESK Başkan Vekili Fevzi Apaydın ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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