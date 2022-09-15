Edirne haberleri... Keşan'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Edirne haber: Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre hırsızlık suçundan aranması olan M.G, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir otelde polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel