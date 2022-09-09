Edirne haberleri! Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne haber: Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmalarda şüpheliler M.P. ve B.N'yi durdurdu. Şüphelilerin üst araması ve otomobillerinde yapılan aramalarda 14 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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