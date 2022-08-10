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Edirne haberleri! Keşan'da sağanak etkili oldu

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Edirne haberleri! Keşan'da sağanak etkili oldu

Edirne haber... Keşan ilçesinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan ilçesinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Rüzgarın da etkili olduğu ilçe merkezinde bazı apartmanlardaki çanak antenler ve dış cephe kaplamaları yerlerinden çıkarak yola düştü. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binalardan sarkan dış cephe kaplamaların yola düşmemesi için çalışma yaptı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Keşan Güncel Haberler

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