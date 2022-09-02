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Edirne haber: Keşan'da çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi

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Edirne haber: Keşan'da çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi

Edirne 3. sayfa haberi | Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan şok baskında çok sayıda uyuşturucu ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan şok baskında çok sayıda uyuşturucu ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da uyuşturucu madde ile mücadele eden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yenimescit Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yaptı. S.Ö. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda 64 adet uyuşturucu uyarıcı niteliğinde reçeteye tabi ilaç ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Güncel Haberler

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