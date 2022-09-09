Edirne haberleri! Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Esetçe beldesini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İpsala ilçesine Esetçe beldesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İpsala'ya giden Vali Kırbıyık, programına Esetçe ziyaretiyle başladı.

Belediye Başkanı Cemal Deniz ve belde halkı tarafından karşılanan Vali Kırbıyık, belediye binasına geçerek beldeyle ilgili bilgiler aldı.

Devam eden altyapı çalışmaları, yatırımlar ve ihtiyaçlarla ile ilgili Deniz'den bilgi alarak değerlendirmelerde bulunan Vali Kırbıyık, daha sonra esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Kırbıyık, Esetçe programını Suzan Demirci Çağdaş Yaşam İlkokulu ziyaretiyle tamamladı.