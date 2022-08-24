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Edirne haberleri: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti

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Edirne haberleri: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık fabrikaları ziyaret etti

Edirne haberi... Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte bulunan fabrikalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte bulunan fabrikalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile birlikte kentteki peynir fabrikasını gezdi.

Kırbıyık, üretim kapasitesi ve sağladığı istihdam konularında çeşitli bilgiler aldı.

Ziyaretlerini yağ fabrikası ziyaretiyle sürdüren Kırbıyık, ayçiçeğinin yağa dönüşüm süreci hakkında yetkililerinden bilgiler alarak fabrikayı gezdi.

Kentteki çorap ve tekstil fabrikalarıyla ve hurda kağıt işleme tesislerini de gezen Kırbıyık, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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