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Edirne haberleri | Edirne Ticaret Borsası

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Edirne haberleri | Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberine göre Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,102 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,102 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,8897,102
AyçiçeğiKg11,08712,091

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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