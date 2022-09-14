Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberleri... Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne haberleri... Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne Otogarı'nda üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Otogarı'nda üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda yaptıkları çalışma esnasında şüpheli O.C'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 5,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli O.C, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title