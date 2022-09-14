Edirne haberleri... Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Gelen Edirne haberlerine göre Edirne Otogarı'nda üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Otogarı'nda üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda yaptıkları çalışma esnasında şüpheli O.C'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 5,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli O.C, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel