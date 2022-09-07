Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa

Gelen Edirne haberine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güzin Tunca Alparslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güzin Tunca Alparslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Alparslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Yöntemleri Kullanılarak Orphan G Proteinine Kenetli Reseptör GPR52 İçin Aday İlaç Molekülleri Tahmin ve Tasarım Çalışması" adlı proje TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

CHP Merkez İlçe Teşkilatının mahalle programları

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı, mahalle programlarının sürdüğünü bildirdi.

Bakkalcı, yaptığı yazılı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde başlayan programların Çavuşbey Mahallesi'nde devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Bakkalcı, "İl Başkanımız Fevzi Pekcanlı, Belediye Başkanımız Recep Gürkan ve örgütümüzle gerçekleştirdiğimiz halk buluşmasında Belediye Başkanımız Recep Gürkan partimize katılan vatandaşlarımıza partimizin rozetini taktı. Merkez İlçe Başkanlığına getirildiğim gün siyasette farklı bir yol haritası izleyeceğimi Edirne siyasetine farklı bir boyut kazandıracağımı söylemiştim. Merkez ilçe örgütü olarak Edirne halkımıza bu farklılığı hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da yol yapım çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

İlçe genelinde ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Belediye hizmetlerini köşe bucak ilçemizin her yerine ulaştırıyor, alt yapı ve yol sorunlarını bir bir geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.