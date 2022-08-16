Edirne haberleri! Edirne'den kısa kısa

Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Mehmet Akif Bircan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bircan, kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında Rektör Tabakoğlu'na bilgi verdi.

Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bircan'a teşekkür etti.

Bircan, ziyaretin sonunda Tabakoğlu'na "Basının Gözünden Ayasofya" kitabını hediye etti.

İl Başkanı Tekin, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Türkiye nüfusunun her yıl birkaç milyon artmasına rağmen ekilen tarım arazisinin her geçen yıl azaldığını öne sürdü.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun 2021 yılı sonunda 84,1 milyona ulaştığını belirtti.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Tekin, "Bugün Türkiye, yanlış tarım politikaları sonucunda gıda arz güvenliği ile karşı karşıya bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.