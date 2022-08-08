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Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa

Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde devam eden yaz okulu ve yaz destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde devam eden yaz okulu ve yaz destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, derslikleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Arpacı, kursların verimli geçtiğini görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Arpacı, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu.

Arpacı'ya ziyaretinde müdür yardımcıları Müzekka Bayrak ve Nail Yılmaz'da eşlik etti.

Keşan'da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde yol ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin çalışmaları Sanayi Caddesi'nde sürüyor.

İhtiyaca göre çalışmaların hızlı şekilde yapıldığını dile getiren Helvacıoğlu, "Kaldırım imalatı ve kilit taş çalışmalarımız Sanayi Caddesi'nde tam gaz devam ediyor Çalışmalarımızı cadde sakinlerimiz ile birlikte, onlar nasıl rahat edecekse öyle planlıyoruz. Birlikte yönetiyor, birlikte geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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