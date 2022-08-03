Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa Edirne bölgesinden gelen habere göre İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Sultanköy'ü ziyaret etti. İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Sultanköy'ü ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemede bulunarak köy muhtarı Mehmet Direk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köy sakinleriyle de bir araya gelen Güngör, sorun ve talepleri dinlendi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Güngör, misafirperverliklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti. Müftü Bozkurt, Kaymakam Kaya'yı ziyaret etti Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti. Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Müftü Bozkurt'a çalışmalarında başarı diledi. Bozkurt da Kaya'ya teşekkür etti. Bozkurt'a ziyaretinde ilçe müftüleri de eşlik etti. Güncel AA / Gökhan Zobar Bozkurt İpsala Edirne Güncel Haberler

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