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Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa

Edirne haberleri | Edirne'den kısa kısa

Edirne haber: Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Çağrı Programı Danışma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Çağrı Programı Danışma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Çiçin, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SGAB) Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) üyeliğine atandı.

Çiçin, TÜBİTAK SGAB tarafından Çağrılı Projeler Danışma Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi.

"Öğretim Elemanları Sergisi II" açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, öğretim elemanlarının açtığı sergi sanatseverlerle buluştu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi, yeni bir sergi ile sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve bu sene de hayata geçirilen Öğretim Elemanları Sergisi II, Karaağaç Yerleşkesi Tarihi Tren Garı Fuaye Alanı'nda açıldı.

Sergide 22 öğretim elemanının, sanatın farklı disiplinlerinde ürettiği eserler yer alıyor.

Sergi, 1 ay sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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