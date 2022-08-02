Edirne haberleri | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Edirne haberleri | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne haberleri | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen Edirne haberine göre Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

 - Güncelleme:

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 30 gram metamfetamin, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda G.E, T.Y, E.D, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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