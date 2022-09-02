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Edirne haberleri | Edirne'de Sağanak Yağış, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Su Baskınlarına Neden Oldu

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Edirne haberleri | Edirne'de Sağanak Yağış, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Su Baskınlarına Neden Oldu

Edirne haberleri: Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın bazı alanlarında su baskınları yaşandı. Kapıkule’de uzun araç kuyrukları oluştu.

ERGİN YILDIZ

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın bazı alanlarında su baskınları yaşandı. Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Edirne'de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın bazı alanlarını su bastı. Kapıkule sınır kapısında su baskınları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaz talini Türkiye'de geçir için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ve tatilleri sona erdiği için dönüş yolunda olan gurbetçiler ile kente alışveriş için gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zor anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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