Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberleri... Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı

Güncel Haberler

Edirne haberleri... Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı

Edirne gelişmesine göre Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, tedavisi için DKMP Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, tedavisi için DKMP Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki denetiminde yaralı bir leylek gördü.

Kanadı kırık olduğu tespit edilen leylek jandarma ekiplerince muhafaza edildi.

Yaralı leylek, tedavisi için DKMP Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Jandarma Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title