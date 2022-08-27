Edirne haberleri... Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Gelen Edirne haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın bodrum katından kablo, matkap ve buzdolabı motoru çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın bodrum katından kablo, matkap ve buzdolabı motoru çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, zanlı A.Ö.'nün Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katından hırsızlık yaptığı belirlendi.
Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonrası Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakalanan A.Ö. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel