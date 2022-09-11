Edirne haberleri... Edirne'de Gazimihal Köprüsüne sprey boya ile yazılan yazılar temizlendi Güncel Haberler Edinilen Edirne haberine göre Edirne'de tarihi Gazimihal Köprüsü'ne sprey boya ile verilen zarar giderildi. Edirne'de tarihi Gazimihal Köprüsü'ne sprey boya ile verilen zarar giderildi. Kentin batısında, Bulgaristan'a giden ana yolda Tunca Nehri'ne üzerinde bulunan, köprüye henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Durumun fark edilmesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk bölgede incelemede bulundu. Ardından ekipler kumlama makinesi ile yazıları köprüden sildi. Edirne'nin fethinden hemen sonra harap durumda olan köprü 1402 yılında temeline kadar söküp yeniden yaptırıldı. 16 gözlü, 184 metre uzunluğundaki köprü Osmanlı komutanlarından Gazi Mihal Bey'in adı ile anılıyor. Güncel Kaynak: AA / Gürkan Arda Bulgaristan Tunca Nehri Edirne Güncel Haberler

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