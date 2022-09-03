Edirne haberleri: Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne gündem haberi... Edirne'de evinin önünden bisikleti çalınan kişi polise başvurdu. Edirne'de evinin önünden bisikleti çalınan kişi polise başvurdu. Fatih Mahallesi'nde yaşayan N.K. bisikletini evinin önüne kilitlemeden bıraktı. Döndüğünde bisikletini yerinde bulamayan N.K. polise başvurdu. Güvenlik kamerası çalındı Edirne'de bir kişinin hırsızlardan korunmak için evine taktırdığı kamera çalındı. Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan Ç.K. daha önce evine hırsız girmesi nedeniyle evine kamera sistemi taktırdı. Evindeki güvenlik kamerası da çalınan Ç.K. polise başvurdu. Aracındaki eşyalar çalındı Keşan'da bir kişinin aracında bıraktığı eşyalar çalındı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan U.D. aracını park ettiği yere geldiğinde 300 metre elektrik kablosu ve 6 projektörün yerinde olmadığını fark etti. U.D. polise şikayette bulundu. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Edirne Fatih Güncel Haberler

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