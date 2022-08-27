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Edirne haberleri | Edirne'de asayiş

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Edirne haberleri | Edirne'de asayiş

Edirne haber... Keşan'da evinin bahçesindeki direkten elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.

Keşan'da evinin bahçesindeki direkten elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.

Ev sahibi N.Ç. bahçesindeki beton elektrik direğinden 50 metrelik kablosunun çalındığını fark etti.

N.Ç., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Hayvan hırsızlığı

Uzunköprü'de atları çalınan kişi polise başvurdu.

Ş.K, Mescit Mahallesi'nde otlaması için boş araziye bıraktığı iki atının çalındığını fark etti.

Ş.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli A.T'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 0,78 gram esrar ve 0,48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Uzunköprü Keşan Güncel Haberler

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