Edirne haberi... TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'deki sağlık kurumlarına kadro açıldığını bildirdi Güncel Haberler Edirne haberleri: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de sağlık kurumlarına hekim, diş hekimi ve eczacı kadroları açıldığını bildirdi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de sağlık kurumlarına hekim, diş hekimi ve eczacı kadroları açıldığını bildirdi. Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında Edirne'de kadrolar açıldığını belirtti. Edirne'ye 30 uzman hekim, 5 pratisyen hekim, 2 uzman diş hekimi, 6 diş hekimi ve 2 eczacı kadrosu açıldığını ifade eden Aksal, kadroların vatandaşlara ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Balcı Milletvekili Edirne Güncel Haberler

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