Edirne haberi! Keşan'da sokak canlıları yaşam semineri gerçekleştirildi

Keşan ilçesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak canlıları yaşam semineri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans Salonundaki seminerde yaptığı konuşmada, Trakya'nın en büyük barınağını hayata geçirdiklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için binlerce kulübe yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce rehabilite yaptık, yüzlerce at arabasını triportöre dönüştürdük. Gördük ki bir milletin büyüklüğü hayvanlara olan davranışı ile ölçülür. Onun için festivaller düzenledik. Yarışmalar gerçekleştirdik. Bu seminerimiz gibi bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Sahiplendirmede örnek ve öncü olduk."

Seminerde veteriner hekim Tarık Akan, Keşan Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timinden Kıdemli Başçavuş Faruk Parlak, Keşan Emniyet Müdürlüğü'nden komiser Asım Kamburoğlu, polis Gülşah Koplay ve Muhammed İsmail Gül ile Köpek Davranışları Danışmanı Hilal Çirozlar sunum yaptı.