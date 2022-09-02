Edirne haberi | Edirne'de kaçak elektronik sigara ve tütün ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde evde yapılan aramalarda gümrük kaçağı elektronik sigara ve tütünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da gümrük kaçağı maddelerle mücadele eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı. Ev içinde yapılan aramalarda 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 5 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, konu hakkında bir kişi hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE