Edirne haberi | İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Edirne İl Encümen Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Kırbıyık, hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırbıyık, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve İl Özel İdaresi bütçesinden güzel işler yapıldığını ifade etti.

Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğine dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Devletimizin imkanlarını ve kaynaklarını mevzuat kapsamında vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarını, kamu kurumlarının yatırımları ve İl Özel İdaremizin sorumluluk sahasında bulunan iş ve işlemleri en güzel şekliyle sunmak ve bu doğrultuda kararlar almak için toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca alınan kararların yakından takibinin yakinen yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kararlarımızı alırken vatandaş memnuniyetini ön planda tutmamız gerekiyor."

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclis üyeleri Kutay Özköse, Ahmet Sarıgül, Yaşar Sasa, Yazı İşleri Müdürü Gülnur Ata, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Eser Yıldırım, Destek Hizmetleri Müdür Vekili Melek İnce, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Meral Üyümez de katıldı.