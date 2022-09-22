Edirne haberi | Havsa'dan kısa kısa

Gelen Edirne haberine göre Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette Balkan ve Çolak, ilçede yapılan yollar ve projeler hakkında konuştu.

Ziyarette, AK Parti Havsa İlçe Başkanı Haluk Savaştürk de yer aldı.

Dükkan ve arazi ihaleleri yapıldı

Havsa Belediyesinin dükkan ve arazilerine ilişkin ihaleler gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Havsa Belediyesi'ne ait 163 dükkan ve 4 arazi vasfındaki taşınmaz ihale komisyonunca "açık teklif ihale usulü" ile kiralama işlemleri yapıldı.

İhale sürecinin tamamlanması ile imzaların atılacağı kaydedildi.

Fatih Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor

Havsa ilçesindeki Fatih Caddesi'nde güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, çalışmaları yerinde inceledi.

Caddede yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının yapıldığını belirten Balkan, park ve sokak mobilyalarının yerine konulduğunu kaydetti.

İlçenin birçok yerinde güzelleştirme çalışması yapıldığını ifade eden Balkan, "Her biri yeni kaldırımlarımıza uyumlu ve modern çizgide seçilmiş mobilyalarımız ile ilçemize güzellikler katmaya devam ediyoruz." dedi.