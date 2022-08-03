Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

Edirne haberleri: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

 - Güncelleme:

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki fabrika ve sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ilk olarak 96 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa ve son olarak nihai ürün olan giyim bölümü olmak üzere üretim aşaması ile ilgili incelemelerde bulunan Vali Kırbıyık, çalışanlar ile görüşerek yaptıkları işlemler hakkında bilgi aldı, kolaylıklar diledi.

Kırbıyık daha sonra hazır giyim ve iplik fabrikalarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kentin köklü yağ fabrikalarından birini de ziyaret eden Kırbıyık, üretim ve hammaddenin işlenmesi gibi konularda bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Edirne'nin kendine özgü üretim kültürünün ve potansiyelinin olduğunu belirtti.

Yetkililerle görüşüp talep ve sıkıntılarını dinlediklerini dile getiren Kırbıyık, "Oldukça faydalı ziyaretler oldu. Zaman buldukça bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. Edirne insanına istihdam sağlayan, iş veren ve ekonomisine ciddi katkı koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar, şehrimizin insanları ile üretmeye devam ettikçe bizler de onlara destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık'a ziyaretlerinde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da eşlik etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title