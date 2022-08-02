Edirne haberi... Edirne Valiliğinde öğrenci yurtlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi - Haberler

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Edirne haberi... Edirne Valiliğinde öğrenci yurtlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi

Edirne haberi... Edirne Valiliğinde öğrenci yurtlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de, üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurtların durumuyla ilgili değerlendirme toplantısı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

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Edirne'de, üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurtların durumuyla ilgili değerlendirme toplantısı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt kontenjanları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler görüşüldü.

Toplantıda bir sunum yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, yeni dönemde 7 bin 294 öğrencinin KYK yurtlarına kayıt yaptırmalarını beklediklerini ve gelen talebi karşılayabileceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, kente gelecek öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için tüm kurumların hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini ifade etti.

Gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi mağdur etmemek için kayıt takvimini iyi yönetmeli, çalışmalarımızda, zamanlamalara dikkat etmeliyiz. Devlet olarak iyi organize olmalı, mevcut tüm başvuruları karşılayabilmeliyiz. Özellikle kayıt döneminin ilk günlerinde ihtiyaç duyulabileceğini öngörerek tüm misafirhanelerimizi hazır bulunduralım. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da konu ile hazırlıklarını tamamlamış olsun ki hiçbir öğrenci kardeşimizi mağdur etmeyelim. Yeni kayıt döneminde ilimize gelecek olan öğrencilerimize şimdiden hoş geldiniz diyor başarılar diliyorum."

Toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İl Emniyet Müdür Vekili Zeki Ağsakal, DSİ 11. Bölge Md. Temsilcisi Mesut Yalın ve SYDV Müdür Vekili Tezcan Fidan katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık gençlik Edirne Güncel Haberler

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