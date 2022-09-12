Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası
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Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,382 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,382 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,309
|6,382
|Ayçiçeği
|Kg
|10,757
|12,539
|Süpürge teli
|Kg
|22,700
|28,120
|Dana
|Kg
|41,500
|66,600
|İnek
|Kg
|23,900
|46,600
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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