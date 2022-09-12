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Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası

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Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası

Edirne haberi: Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,382 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,382 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,3096,382
AyçiçeğiKg10,75712,539
Süpürge teliKg22,70028,120
DanaKg41,50066,600
İnekKg23,90046,600

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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