Edirne haberi: Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arpacı mesajında yaz tatilinin ardından bilgi yuvası okullara kavuşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Öğrencileri çok özlediklerini ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde en iyi en yeni öğrenim ortamlarını sunmak için yaz dönemi süresince, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikaları doğrultusunda okulları temiz, güvenli, teknolojik olarak daha da donanımlı hale getirdiklerini ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Bugün, ilk ders zili ile birlikte sınıflarınıza girdiğinizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sizler için gönderilen ders kitaplarınızı ve yardımcı kaynak kitaplarınızı sıralarınızda bulacaksınız. Bu süreçte sizlerden beklentimiz, sunulan bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanız, Güçlü Türkiye yolunda kendinizi akademik, sosyal, kültürel, sportif olarak yetiştirmeniz, ülkemizi her alanda temsil edecek yetkinliğe sahip donanımlı bir fert olarak dünya ülkelerindeki akranlarınız ile rekabet edebilecek seviyede hazırlanmanızdır."

Öğretmenlere de seslenen Arpacı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir." veciz sözüne atıfta bulunarak meslektaşlarının geleceği inşa etmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Velilerin en büyük destekçileri olduğunu belirten Arpacı, "Okul-aile iş birliği içerisinde çocuklarımızı hayata hazırlarken sizlerin görüş ve önerilerini önemsiyor, karar almada sizleri de sürece dahil ediyoruz. Unutulmamalıdır ki çocuğun eğitimi ailede başlar, okulda aldığı eğitim ile şekillenir. Bu vesileyle, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, şehrimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum." diye kaydetti.