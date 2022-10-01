Edirne haberi... Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
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Gelen Edirne haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Rumeli ve Balkan Esintileri" konseri verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Rumeli ve Balkan Esintileri" konseri verecek.
Konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde 6 Ekim Pazar günü 20.00'de gerçekleşecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasındaki salonda gerçekleşecek konserde sanatçılar Balkan ezgilerinden örnekler seslendirecek.
Biletler biletinial.com, sanat cepte uygulaması ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan temin edilebilecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel