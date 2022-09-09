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Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

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Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a ziyaretler sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Atıl Erman ve yönetim kurulu üyeleri, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Uzunköprü Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Demir Ökten ve beraberindekiler, Vali Kırbıyık'a ziyarette bulundu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırbıyık, Köşençiftliği Köyü Muhtarı Kemal Çakman ve Yazar Hayati İnanç, Cemil Ceyhan Aral ve Mustafa Kahraman ile Edirnespor Başkanı Nabi Kırmızı ve Edirnespor yönetimini makamında kabul etti.

Metruk binalarda tedbirler alınacak

Keşan ilçesinde güvenlik sorunu oluşturan metruk binalarda tedbirler alınacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Eski Gelibolu Caddesi'nde yangın çıkan metruk binada incelemede bulunduğu belirtildi.

İlçede güvenlik sorunu oluşturacak metruk binaların kontrol altına alınacağı kaydedildi.

Keşan'da özel çocuklar için etkinlik alanı yapılıyor

Keşan Belediyesince özel çocuklar için etkinlik alanı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Merkezinde oluşturulacak etkinlik alanında zemin düzenleme ve toprak serimi gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında bahçe ve hayvan barınaklarıyla ilgili materyallerin kurulumu yapılacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Çorlu Keşan Güncel Haberler

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