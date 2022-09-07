Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa

Edirne haber... TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Projesi'nin devam eden çalışmalarını inceledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Projesi'nin devam eden çalışmalarını inceledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Projenin kenti yük ve yolcu taşımacılığında odak noktası haline getireceğini aktaran Aksal, "Bu ağ tamamlandığında Avrupa ve tüm dünyanın yeni demir İpekyolu olarak, dünya ticaretine yön verecek bir konumda olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü niteliği taşıdığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"229 kilometre güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediliyor.

Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşmesi amaçlanıyor. Mevcut durumda yıllık 1,53 milyon ton yük taşınmakta olup yıllık 9,6 milyon yük taşınması, yıllık ortalama 600 bin yolcudan yıllık 3,4 milyona çıkması, hat kapasitesinin ise 42 trenden 200 tren üzerine çıkması hedeflenmektedir."

Vali yardımcısı Ciğerci, İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Ciğerci, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne İl Genel Meclisi ile istişareler ederek Edirne için yol haritası çizeceklerini söyledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın talimatları doğrultusunda güzel çalışmalar yapacaklarını belirten Ciğerci, "Bu süreçte Edirne'nin 253 köyüne ve ilçelerine dokunarak kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız ve sizlerle neler yapabiliriz bunun gayreti içinde olacağız." dedi.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Ciğerci'ye görevinde başarılar dileyerek, kent için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Edirne Belediye Meclisi toplandı

Edirne Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda 11 gündem 2 dışı olmak üzere 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının başında milli yüzücü Beyza Işık'a, Bulgaristan ve Türkiye'de düzenlenen şampiyonalardaki başarısından dolayı altın hediye edildi.

Gürkan, genç yüzücüyü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Toplantıda, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla engelli vatandaşların ücretsiz biniş ücretleri için gelir desteği verilmesi kararı oy çokluğuyla alındı.

Meclis, şehit aileleri ve gazilere her alanda destek verilmesi amacıyla Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi kurulması ve birimin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet göstermesini kararlaştırdı.

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, CHP'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" ve İsmet İnönü'nün "Namuslular da, en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır" ilkelerinden doğduğunu belirtti.

Partisinin kurulduğu günden bugüne kadar Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerin, demokrasinin, emeğin ve insanın yılmaz bekçisi olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sistemin ve emperyalist güçlerin maşası olmamıştır ve olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyetini ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye'nin aydınlık gelecek hedefi ile 'ezilenlerin ve halkın partisi' olarak halkımızı kucaklamaya devam edecektir.

CHP iktidarında halkımıza da layık olduğu bir yaşam sunmak için mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz."