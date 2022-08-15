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Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

Edirne haberine göre Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Tatarlar köyüyle ilçe arasındaki bağlantı yolunda çalışmaları inceledi.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Tatarlar köyüyle ilçe arasındaki bağlantı yolunda çalışmaları inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Süloğlu-Tatarlar köyü arasındaki bağlantı yolunun tadilatı ve bakımına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlandı.

Çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Kaya, ekiplere kolaylık diledi.

Kaya, desteklerinden dolayı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a teşekkür etti.

Kaymakam Göktaş köylerde veda ziyaretinde bulundu

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Batman Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, köylerde veda ziyareti gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı köylere giden Kaymakam Göktaş, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, görev süresi boyunca gösterilen yakınlık ve samimiyetten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Özgür Kaya Hisarcık Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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