Edirne haberi: Edirne'den kısa kısa Edirne haberi... Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akardere köyünü ziyaret etti. Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akardere köyünü ziyaret etti. Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Kaya, tadilat ve yenileme ihtiyacı duyulan içme suyu deposunu inceledi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Vekili Özkan Şen'den bilgi aldı. Köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Kaymakam Güngör'ün köy ziyaretleri İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Sarıcaali köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı Hamit Korkan ile köyü gezen Kaymakam Güngör, yapılan çalışmaları inceledi. Güngör, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Güngör, misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür etti. Güncel AA / Gökhan Zobar Köylere Hizmet Götürme Birliği Özgür Kaya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne haberi: Edirne'den kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.