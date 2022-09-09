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Edirne haberi: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Edirne haberi: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne gelişmesine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Uzunköprü ilçesinde durdurdu.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E. yakalandı.

Otomobil sürücüsü O.G, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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