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Yardım kuruluşu temsilciliğinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

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İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinde çıkan yangın, maddi hasara sebep oldu.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinde çıkan yangın, maddi hasara sebep oldu.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yardım kuruluşunun bodrum katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle derneği kısa sürede duman kapladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle temsilcilik binasında maddi hasar oluştu.

Vakıf üyesi Yusuf Güney, gazetecilere, yangından temsilcilik çalışanlarının yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirten Güney, "Patlama sesi gibi bir ses duyduk. Arka tarafa gittik, orada yatak yanıyordu. Hemen itfaiyeye haber verdik. Orada kombi var ya da elektrik tesisatından çıkmış olabilir." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

İtfaiye Edirne İHH Güncel Haberler

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