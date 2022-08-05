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Edirne haberi! Edirne'de yabancı dildeki tabelalar denetlenecek

Edirne haberi! Edirne'de yabancı dildeki tabelalar denetlenecek

Edirne gündem haberi... Edirne'de yabancı dildeki reklam panoları ve tabelalar, Belediye Meclisi bünyesince kurulacak komisyon tarafından denetlenecek.

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Edirne'de yabancı dildeki reklam panoları ve tabelalar, Belediye Meclisi bünyesince kurulacak komisyon tarafından denetlenecek.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında düzenlenen ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Edirne'nin son dönemde çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Bu ziyaretçilerin bir kısmının turizm, bir kısmının alışveriş amacıyla geldiğini belirten Gürkan, "Gelsinler tabi ki hoş gelmişler sefa gelmişler. Alışveriş hareketliliğinin artmasıyla beraber Edirne'deki bütün emtia fiyatları da yükseliyor. Halkımız bundan çok memnun değil. Ama buna yapacak bir şey yok serbest ticaretin kuralları." dedi.

Gürkan, yabancı ziyaretçilerin gelmesiyle yabancı dildeki tabela sayısının da arttığını dile getirdi.

Özellikle reklam mecralarında bilbordlar, raket ve tabelalarda Türkçe'ye uygun olmayan, tek kelime Türkçe olmayan tabelalar görmeye başladığını ifade eden Gürkan, "Bununla ilgili belediye meclis üyelerinden bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun hem mevzuat anlamında gerekli çalışmayı yapmasını, gerektiğinde uzmanları çağırıp dinlemesini ve önümüzdeki eylül olur ekim olur bir rapor sunarak mecliste bu konuda bir karar almamızı öneriyorum. Bununla ilgili her partinin de olmasını arzu ederim." diye konuştu.

Gürkan, milletin ortak değerlerinin en başta geleninin dil olduğunu, dilini kaybedenlerin her şeyini kaybedeceğini belirtti.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Recep Gürkan alışveriş Edirne AKM Güncel Haberler

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