Edirne haberi | Edirne'de terfi eden emniyet mensuplarının rütbeleri törenle takıldı

Edirne haberler: Edirne Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir üst rütbeye yükselen emniyet mensuplarının yeni rütbeleri Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesislerinde yapılan ve Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın katıldığı törende takıldı.

Kırbıyık törende yaptığı konuşmada, rütbe alan personeli tebrik etti.

Rütbenin kendi içerisinde, hiyerarşik yapı içeresinde kıymeti ve karşılığı aynı zamanda bir yaşanmışlığı da olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Görevinizin gereklerini getirmişsiniz ki bir üst rütbeye geçiyorsunuz. Başarıları sıradanlaştıran ama başarısızlıkları ön plana çıkaran bir meslek grubundasınız. Yüzlerce başarılı, doğru işler yaparsınız ancak bir yerde gösterilen zafiyet sicilinizde kalır, bu bizler içinde geçerli sizler içinde geçerlidir. Bizim mesleklerimiz dikkat, özveri, süreklilik, disiplin mesleğidir, sizlerin de şu ana kadar göstermiş olduğunuz özveriden dolayı tebrik ediyorum.

Bu meslek fedakarlık mesleğidir, tabi fedakarlığı sizinle birlikte ailelerinizde yapıyor, onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Edirne için çok kritik görev yapıyorsunuz, sınır ili olmamız nedeniyle belli özellikleri olan bir ilde çalışıyorsunuz gece gündüz demeden özveriyle görev yaptığınız için teşekkür ediyorum."

İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Zeki Ağsakal'a rütbesi Kırbıyık tarafından takıldı.

Kırbıyık, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek yeni rütbeleri ile görevlerinde başarı diledi.

Rütbe terfi töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.