Edirne haberi | EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ Gelen Edirne haberine göre EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan G.N.H. yönetimindeki aracı durdurdu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli ve narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Sürücü G.N.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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