Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberi... Edirne'de sağanak; evleri su bastı

Güncel Haberler

Edirne haberi... Edirne'de sağanak; evleri su bastı

Edirne haberlerine göre METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Edirne'de yollar suyla kaplandı, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak yağış, akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde etkili oldu. Edirne'de yaklaşık 30 dakika süren sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı. Dilaverbey Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde bazı evleri su bastı. AFAD ekipleri, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulundu, tahliye çalışması yaptı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Bir vatandaşın kızıyla birlikte parkta bulunan oyun aletlerinin altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü. Edirne'de yer yer sürecek yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yeniden artıracağı belirtildi.

Sağanak, Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oldu. Kara yollarının suyla kaplandığı ilçelerde, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Saray'da yağmur nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu da suyla kaplandı.


- Edirne

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ Edirne su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title