Edirne haberi! Edirne'de sağanak etkili oldu Edirne haber... Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı. Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı. Güncel AA / Cihan Demirci Edirne su Güncel Haberler

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