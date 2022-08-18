Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı

Güncel Haberler

Edirne'de kanalizasyon kanalına düşen koyun itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edirne'de kanalizasyon kanalına düşen koyun itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar kullanım dışı olan kanalizasyon kanalına bir koyunun düştüğünü fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 metrelik çukura inen itfaiye ekipleri, koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Yara almadığı gözlenen koyun küpe numarasından tespit edilen sahibine teslim edilmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

İtfaiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title