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Edirne haberi | Edirne'de "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları sürüyor

Edirne haberi | Edirne'de 'Kadına El Kalkamaz' farkındalık çalışmaları sürüyor

Edirne haber... Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması kapsamında faaliyetler sürüyor.

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Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması kapsamında faaliyetler sürüyor.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" projesi çerçevesinde kent geneline farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müftülüğü işbirliğindeki ekipler, kent genelinde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla vatandaşlara el ilanı ve broşür dağıtıyor.

Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde İçişleri Bakanlığının hazırladığı kamu spotu da izletilerek farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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